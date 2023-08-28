Barış Akarsu: Merhaba filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Barış Akarsu: Merhaba nerede ve ne zaman çekildi? TV'de ilk!

Barış Akarsu Merhaba filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Henüz 28 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcının hayat hikayesini anlatan film, ilk kez televizyonda yayınlanacak. Barış Akarsu Merhaba filmini izlemek isteyenler film hakkında merak edilenleri araştırıyorlar. İşte Barış Akarsu Merhaba filmi hakkında detaylı bilgiler...

BARIŞ AKARSU MERHABA KONUSU

2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında atv’de yayınlanan “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasına katılarak adını duyurdu. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28 yaş gününde Bodrum’da trafik kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti.

BARIŞ AKARSU MERHABA OYUNCULARI

İsmail Ege Şaşmaz - Barış Akarsu

Almila Ada - Zeynep

Hüseyin Avni Danyal - Selahattin Akarsu

Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu

Şafak Pekdemir - Nalan

Metin Coşkun - Dede

Burak Satıbol - İlhami

Aslıhan Kapanşahin - Nesrin

Caner Gezen - İlker

Burak Can Aras - Özgür

Serli Alyanakyan - Vildan

BARIŞ AKARSU MERHABA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fikri Harika Production ve Aytaç Medya imzalı filmin başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada paylaşmıştır. 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona giren Barış Akarsu Merhaba filminin çekimlerinin bir bölümü Amasra'da gerçekleştirildi.



