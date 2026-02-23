MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor mu? Evleri ayırdılar

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile 12 yıldır birlikte olduğu Bedri Güntay’ın ayrılık kararı aldığı ve evlerini ayırdığı konuşuluyor. 12 yıllık evlilik iddialara göre dostça son buluyor.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor mu? Evleri ayırdılar

2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Pelin Karahan özel hayatıyla gündeme geldi. Her fırsatta eşine övgüler yağdıran Güntay ve Pelin Karahan iddialar göre boşanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın ayrılık kararı aldığı ve evlerini ayırdığı konuşuluyor.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor mu? Evleri ayırdılar 1

İki çocukları olan çiftten Bedri Güntay’ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi. Karahan ve Güntay’ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve çocuklarını düşünerek yollarını dostça ayırmayı planladıkları öğrenildi.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor mu? Evleri ayırdılar 2

"EVLİLİK DÜZEN İSTER"

Geçtiğimiz aylarda evliliği hakkında konuşan oyuncu Pelin Karahan "Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama bunu yapamıyorum, o an aklıma gelmiyor. Bu büyüme yetişme tarzıyla alakalı. Üçüncü çocuk istemiyorum. İki erkek evladım çok hareketli. Vicdan olarak onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor" demişti.

Pelin Karahan ayrıca "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç" demişti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayınlanmadan gündem oldu: "Sen benim karımsın" deyip...Yayınlanmadan gündem oldu: "Sen benim karımsın" deyip...
Dekoltesi konuşuldu, Havva Öztel patladı! 'Bedenimle değil...'Dekoltesi konuşuldu, Havva Öztel patladı! 'Bedenimle değil...'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

17 milyon emekliyi ilgilendiren haber: ‘Yüzde 31 zam mümkün’

17 milyon emekliyi ilgilendiren haber: ‘Yüzde 31 zam mümkün’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.