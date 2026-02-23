Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor mu? Evleri ayırdılar

2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Pelin Karahan özel hayatıyla gündeme geldi. Her fırsatta eşine övgüler yağdıran Güntay ve Pelin Karahan iddialar göre boşanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın ayrılık kararı aldığı ve evlerini ayırdığı konuşuluyor.

İki çocukları olan çiftten Bedri Güntay’ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi. Karahan ve Güntay’ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve çocuklarını düşünerek yollarını dostça ayırmayı planladıkları öğrenildi.

"EVLİLİK DÜZEN İSTER"

Geçtiğimiz aylarda evliliği hakkında konuşan oyuncu Pelin Karahan "Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama bunu yapamıyorum, o an aklıma gelmiyor. Bu büyüme yetişme tarzıyla alakalı. Üçüncü çocuk istemiyorum. İki erkek evladım çok hareketli. Vicdan olarak onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor" demişti.

Pelin Karahan ayrıca "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç" demişti.