Barış Akarsu 2006-2007 yılları arasında yayınlanan Yalancı Yarim dizisinde oyunculuk yaptığı gibi Islak Islak, Ayrılık Zamansız Gelir gibi şarkıları da seslendirdi. Barış Akarsu "Merhaba" filmi 18 Kasım'da vizyona girmesiyle, filmde baş karakteri canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Barış Akarsu "Merhaba" filminin Barış’ı İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

25 Kasım 1993 Manisa doğumlu İsmail Ege Şaşmaz 28 yaşındadır. Tiyatro çalışmalarında yer aldı. Güneşi Beklerken adlı dizide Barış rolü ile oyunculuk dünyasına giriş yaptı. Ardından Serçe Sarayı, Günebakan, Aşk Yalanı Sever gibi dizilerle ekran önünde yer aldı.

2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterine hayat verdi. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ rolünü oynadı. 2020'den 2021'e kadar Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Faysal rolünü canlandırdı.



