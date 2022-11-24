Barış Akarsu'nun partneriydi! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi son haliyle şaşırttı

İlk olarak Omuz Omuza dizisinde kamera karşısına geçen Merve Sevi, Barış Akarsu ile partner olduğunda henüz 19 yaşındaydı. Güzel oyuncunun şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aslen Artvinli olan Merve Sevi, Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi. Hayat Bilgisi, Dağlar Delisi, Hayat Güzeldir ve Doktorlar gibi projelerde rol alan yıldız, Yalancı Yarim dizisiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

En son 2020 yılında Benim Kocam Yapmaz dizisinde rol alan Merve Sevi, yaklaşık 2 yıldır kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

SON HALİ BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya hesabını gizli kullanan Merve Sevi, göz önünde olmayı tercih etmiyor.

Hayatını sanata adamış olan ünlü oyuncu, kendi kurduğu tiyatro atölyesinde eğitmenlik yapıyor.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Merve Sevi'ye ''Zaman sizin için durmuş'', ''Hala çok güzel'' gibi yorumlar yapılıyor.

Merve Sevi, 2017 yılında Çalkan Algün ile dünyaevine girmiş, ünlü çiftin evliliği yalnızca 1 yıl sürmüştü.

İşte Merve Sevi'nin Instagram paylaşımları...



