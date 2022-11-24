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  4. Barış Akarsu'nun partneriydi! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi son haliyle şaşırttı

Barış Akarsu'nun partneriydi! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi son haliyle şaşırttı

24.11.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başında ekrana gelen Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolde yer alan güzel oyuncu Merve Sevi, yıllar sonra ortaya çıktı.

Barış Akarsu'nun partneriydi! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi son haliyle şaşırttı

İlk olarak Omuz Omuza dizisinde kamera karşısına geçen Merve Sevi, Barış Akarsu ile partner olduğunda henüz 19 yaşındaydı. Güzel oyuncunun şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aslen Artvinli olan Merve Sevi, Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi. Hayat Bilgisi, Dağlar Delisi, Hayat Güzeldir ve Doktorlar gibi projelerde rol alan yıldız, Yalancı Yarim dizisiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

En son 2020 yılında Benim Kocam Yapmaz dizisinde rol alan Merve Sevi, yaklaşık 2 yıldır kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

SON HALİ BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya hesabını gizli kullanan Merve Sevi, göz önünde olmayı tercih etmiyor.

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Hayatını sanata adamış olan ünlü oyuncu, kendi kurduğu tiyatro atölyesinde eğitmenlik yapıyor.

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Merve Sevi'ye ''Zaman sizin için durmuş'', ''Hala çok güzel'' gibi yorumlar yapılıyor.

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Merve Sevi, 2017 yılında Çalkan Algün ile dünyaevine girmiş, ünlü çiftin evliliği yalnızca 1 yıl sürmüştü.

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

İşte Merve Sevi'nin Instagram paylaşımları...

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'yi bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı


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Anahtar Kelimeler:
Barış Akarsu Merve Sevi yalancı yarim

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