Barış Alıcı'nın hedefi Avrupa

Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’den sezon sonuna kadar kiraladığı genç futbolcu Barış Alıcı, kulüp televizyonuna konuşan genç yetenek, “Malatya’yı çok iyi buldum. Buradaki ortam, insanlar, şehrin futbola bakış açısı içten ve samimi. Bu da çoğu şehirde olmayan bir şey. Şehrin, kendi şehrinin takımına destek vermesi oldukça güzel. İlk geldiğim günden itibaren bunu gördüm. Sonrasında şehrin güzelliği, takımın ortamındaki samimiyet çok güzel. Sezon sonuna kadar buradayım. Ben de burada olduğum sürece performansımı en iyi ve net bir şekilde vermek için çok çabalayacağım. Takım olarak bu sezonu çok güzel bir yerde bitireceğimize inanıyorum” dedi. “YABANCILIK ÇEKMEDİM"

Malatya’ya yabancı olmadığını dile getiren Alıcı, “Annemle babam beden eğitim öğretmenliği yaptıkları vakit Malatya’da tanışmışlar. Ondan sonrasında evlilikleri de burada olmuş. Burada da tanıdıkları var. O nedenle Malatya’ya yabancı değilim. Annemle babamın burada tanışmaları da benim açımdan bir şans. 23 sene önce burada görev yapmışlar. Malatya’nın yeni halini görünce bayağı şaşırdılar. Bir yabancılık çekmedim” şeklinde konuştu.

“YENİ MALATYASPOR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Genç oyuncu, İzmir’de futbola başladığını ifade ederek, “Futbola ilk olarak Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde başladım. Altınordu Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, o dönemde Bucaspor’daydı. İlk Bucaspor’a transfer oldum. Sonrasında başkanımız Altınordu Spor Kulübü'nü alınca oraya geçiş yaptık. Seyit Mehmet Özkan’ın bizde emeği çok, kulüpteki hocalarımız bizim üzerimize çok titrediler. Orada uzun bir dönem altyapı eğitimi gördüm, geçen sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye transfer oldum. Devre arasında da Evkur Yeni Malatyaspor’a geldim. Bu süreçte Yeni Malatyaspor için elimden geleni yapacağım. Umarım ilerleyen süreçte her şey daha güzel olur. Hem benim açımdan hem de Yeni Malatyaspor açısından güzel olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. “SAĞ KANATTA DAHA RAHATIM"

Fenerbahçe’nin Altınordu’da futbol oynarken kendisini takip ettiğini belirten Alıcı, “İyi bir dönem geçirmiştim. Altınordu’da oynadığım süre zarfında bir çıkış yakalamıştım. Sonrasında görüşme oldu. Transfer öyle gerçekleşti” ifadelerine yer verdi. Genç yetenek, orta sahanın sağında ve solunda oynayabilme özelliğine sahip olduğunu belirterek, “Sağ kanatta biraz daha rahatım ama sağ ya da sol kanat fark etmiyor. Genel olarak kanatlarda kendimi rahat sergiliyorum” sözcüklerini kullandı.

“KUPADA HEDEFİMİZ FİNAL"

Yeni Malatyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedefleriyle ilgilide konuşan Barış Alıcı, “Kupada hedefimiz final oynamak diye düşünüyorum. Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile son olarak karşılaşmıştık. Kadro kalitesi iyiydi, onlara karşı tur atlamamız iyi oldu. Şimdi de Göztepe’yle karşılaşacağız. Ben umuyorum ki bu iki maçı da iyi bir şekilde atlatıp, finale kadar devam etmek istiyoruz. Kupada final oynayıp, almak istiyoruz. Umarım bu gerçekleşir. Kadro kalitemiz ortada ve herkes elinden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyor. Hedefimizin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kupa maçları önemli. Hem kupa hem de ligde her futbolunun elinden geleni yapması gerekiyor ama kupa maçları açıkçası genç oyuncular için birazda şans. Umarım bu şansı da ben ve herkes iyi değerlendirir” dedi. “İLERLEYEN ZAMANLARDA AVRUPA'DA OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Genç oyuncu kendi hedefleriyle ilgili ise, “Her genç oyuncunun Avrupa hedefi vardır. Ben de bu doğrultuda ilerleyen zamanlarda Avrupa’da oynamayı çok istiyorum. Umarım buda gerçekleşir. Çağlar ve Cengiz örnekleri de önümde var. Onların durumları da çok iyi. Bizleri ve ülkemizi gururlandırıyorlar. Benimde öyle bir hedefim var. Her Türk genci gibi A Milli Takım’da oynamayı istiyorum. Umarım bu da gerçekleşir” değerlendirmesinde bulundu.