SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Barış Alper'den inanılmaz röveşata! İspanya kalesine füze fırlattık...

Dünya Kupası elemelerinde Milli takımımız İspanya deplasmanına konuk olurken, maçın ikinci yarısında Barış Alper Yılmaz'dan inanılmaz bir deneme geldi.

Barış Alper'den inanılmaz röveşata! İspanya kalesine füze fırlattık...
Burak Kavuncu

Milli takımımız İspanya deplasmanında grubun son maçına çıkarken, maçın ilk dakikalarında 1-0 geriye düştü. İlk yarının son dakikalarında Deniz Gül ile eşitliği sağlayan Milli takım, ikinci yarıya da istekli başladı ve Salih Özcan ile 2.golü buldu.

BARIŞ ALPER'DEN İNANILMAZ DENEME!

Barış Alper den inanılmaz röveşata! İspanya kalesine füze fırlattık... 1

Galatasaray'ın ve Milli takımın önemli golcülerinden olan Barış Alper Yılmaz, duran topta röveşataya kalktı. Yıldız oyuncunun sert şutunu güçlükle çıkartan İspanya kalecisi Unai Simon gole son anda engel oldu.

BARIŞ'TAN FÜZE GELDİ!

Barış Alper den inanılmaz röveşata! İspanya kalesine füze fırlattık... 2

Barış Alper Yılmaz maçta dakikalar 67'i gösterdiğinde ceza sahası dışından resmen füze yolladı. Kaleci Simon'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top az farkla üstten kornere gitti.

3.KEZ DENEDİ! BİR RÖVEŞATA DAHA...

Maçta dakikalar 82'yi gösterdiğinde Milli takımda günün başarılı isimlerinden Barış Aper Yılmaz ceza sahası içinden bir kez daha röveşata denedi. Yıldız oyuncunun bu dönemesi de rakip savunmaya çarparak topun kaleye gitmeini engelledi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz Gül'den tarihe geçecek gol! İspanya'ya ilki yaşattı...Deniz Gül'den tarihe geçecek gol! İspanya'ya ilki yaşattı...
Galatasaraylıların gözü kulağı bu haberde! Osimhen'den sakatlık açıklamasıGalatasaraylıların gözü kulağı bu haberde! Osimhen'den sakatlık açıklaması
Anahtar Kelimeler:
İspanya Barış Alper Yılmaz son dakika milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreç ve midyenin test sonuçları çıktı! Oklar o isme döndü

Kokoreç ve midyenin test sonuçları çıktı! Oklar o isme döndü

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

Icardi'den Buruk'a telefon! O talep bardağı taşırdı...

Icardi'den Buruk'a telefon! O talep bardağı taşırdı...

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.