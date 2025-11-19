Barış Alper'den inanılmaz röveşata! İspanya kalesine füze fırlattık...

Milli takımımız İspanya deplasmanında grubun son maçına çıkarken, maçın ilk dakikalarında 1-0 geriye düştü. İlk yarının son dakikalarında Deniz Gül ile eşitliği sağlayan Milli takım, ikinci yarıya da istekli başladı ve Salih Özcan ile 2.golü buldu.

BARIŞ ALPER'DEN İNANILMAZ DENEME!

Galatasaray'ın ve Milli takımın önemli golcülerinden olan Barış Alper Yılmaz, duran topta röveşataya kalktı. Yıldız oyuncunun sert şutunu güçlükle çıkartan İspanya kalecisi Unai Simon gole son anda engel oldu.

BARIŞ'TAN FÜZE GELDİ!

Barış Alper Yılmaz maçta dakikalar 67'i gösterdiğinde ceza sahası dışından resmen füze yolladı. Kaleci Simon'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top az farkla üstten kornere gitti.

3.KEZ DENEDİ! BİR RÖVEŞATA DAHA...

Maçta dakikalar 82'yi gösterdiğinde Milli takımda günün başarılı isimlerinden Barış Aper Yılmaz ceza sahası içinden bir kez daha röveşata denedi. Yıldız oyuncunun bu dönemesi de rakip savunmaya çarparak topun kaleye gitmeini engelledi.