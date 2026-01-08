MAGAZİN

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in başrolde olduğu İlk ve Son dizisinde ikilinin erotik sahneleri gündem oldu. Oyuncu Bergüzar Korel bu konuda gelen sorulara sitem etti.

HBO Original dizisi ‘İlk ve Son’un yeni sezon çiftini başarılı oyuncular Bergüzar Korel ve Timuçin Esen canlandırıyor. ‘Güneş ve Serkan’ olarak izleyici karşısına çıkacak olan Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in dizideki cesur sahneleri gündeme geldi.

Kiminin çok eleştirdiği kiminin ise çok beğendiği sahnelere dair Bergüzar Korel'e de sorular yöneltildi.

Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Korel kendisine gelen sorulara sitem ederek yanıt verdi.

Onedio'da yer alan habere göre; Bergüzar Korel konuşmasında “Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını anlamıyorum. Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikâyeye hizmet eden sahnelerdi." diyerek sitem etti.

İLK VE SON OYUNCULARI

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in başrolünü paylaştığı İlk ve Son’un üçüncü sezon kadrosunda Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar ve Sennur Nogaylar ile Metin Belgin yer alıyor.

Bergüzar Korel
