Real Madrid'de Federico Valverde Atletico Madrid'e yüzyılın golünü attı! Resmen füze fırlattı

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Kazananın finalde Barcelona'nın rakibi olacağı karşılaşmada devre arasında Real Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile girildi. Maçın henüz 2.dakikasında Federico Valverde'nin serbest vuruştan attığı gol tüm dünyada kendini konuşturdu. Real Madrid karşılaşmanın 55.dakikasında Rodrygo ile farkı 2'ye çıkartarak büyük bir avantaj elde etti. Bu gole karşılık Sörloth ile gelirken maçta durum 2-1 oldu.

İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşmasında F.Valverde yaklaşık 30 metreden serbest vuruşla gol attı. Real Madrid bu golle, Atletico Madrid karşısında 1-0 öne geçti.

FÜZE'NİN KELİME KARŞILIĞI RESMEN! YOK BÖYLE BİR GOL...

İspanya Süper Kupa'sında Real Madrid Atletico Madrid ile Suudi Arabistan'ın King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçta karşı karşıya geldi. Maçın henüz 2.dakikasında Real Madrid yaklaşık 30 metreden serbest vuruş kullandı. Topun başına geçen Valverde, kaleye yolladığı füzede top ağlarla buluştu. Real Madrid bu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

SÖRLOTH FARKI 1'E İNDİRDİ!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alexander Sörloth, Atletico Madrid'in umutlarını yeşertti ve maçta durumu 2-1'e getirdi. G.Simeone'nin sağ kanattan getirdiği atakta ceza sahası içine arka direğe orta geldi. Topla buluşan A.Sörtloh ise iyi yükselerek golle buluştu.

ARDA GÜLER YEDEK KULÜBESİNE BAŞLADI!

Karşılaşamaya yedek kulübesinde başlayan Milli futbolcumuz Arda Güler maçın ilk yarısında süre almadı. Öte yandan Real Madrid'in bir başka yıldızı K.Mbappe'de sakatlığı sebeiyle maç kadrosunda yer almadı.

İşte maçın ilk 11'leri...

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubili, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Gallagher, Baena, Sörloth, Julian Alvarez.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior, Gonzalo.

KAZANAN BARCELONA'NIN RAKİBİ OLACAK!

Suudi Arabistan'da gerçekleşen turnuva tüm dünyada ses getirirken, bu maçın kazananı finalde Barcelona ile karşılaşacak. Barcelona, yarı finalin diğer ayağında Athletic Bilbao'yu 5-0 mağlup ederek kendini finale yazdırmayı başardı.