Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıksa da gitmekte ısrarcı... Dursun Özbek ceza verecek

Son günlerde Galatasaray'ın gündeminde 1 numaralı isim olan Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı halen belirsizliğini korurken, konuyla ilgili bambaşka bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıksa da gitmekte ısrarcı... Dursun Özbek ceza verecek
Berker İşleyen
Galatasaray'ın performansıyla dikkat çeken isimlerinden Barış Alper Yılmaz için birçok kulüp devreye girerken NEOM Sarı-Kırmızılılar'a ciddi bir teklifte bulunmuştu.

Bu teklif sonrası teklifin kabul edilmesi için yönetime baskıda bulunan Barış Alper Yılmaz, yönetimle ters düşünce geçtiğimiz hafta antrenmanlara çıkmamıştı.

Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamayla yönetimi suçlarken, Barış Alper Yılmaz ise önceki gün yeniden takımla çalışmaya başlamıştı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz da gerçek bambaşka! Antrenmana çıksa da gitmekte ısrarcı... Dursun Özbek ceza verecek 1

Bu gelişme sonrası Barış ile kulüp arasında sulh sağlandığı yönünde haberler ortaya atılırken gerçek bambaşka çıktı.

RAPOR BEKLENİYOR

Barış Alper Yılmaz da gerçek bambaşka! Antrenmana çıksa da gitmekte ısrarcı... Dursun Özbek ceza verecek 2

Yıldız futbolcunun, fikrini değiştirmediği ve NEOM'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istediği öğrenildi. Ancak bu konuda tavrı net olan Başkan Özbek'in, Barış ile ilgili rapor beklediği kaydedildi.

PARA CEZASI VERİLEBİLİR

Barış Alper Yılmaz da gerçek bambaşka! Antrenmana çıksa da gitmekte ısrarcı... Dursun Özbek ceza verecek 3

Gelecek rapora göre Barış Alper Yılmaz'a para cezası verilebileceği aktarıldı. Öte yandan 25 yaşındaki yıldızın, Okan Buruk'la gerçekleştirdiği görüşmede özür dilediği ifade edildi.

transfer Süper Lig Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray
