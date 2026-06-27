Barış Alper Yılmaz'dan olay yaratan paylaşım! Babasına seslendi...

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

BABASINA VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATTI

Turnuva öncesinde babasına bir söz verdiğini hatırlatan Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası hayalinin erken sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.

"ÖZÜR DİLERİM BABA"

Milli futbolcu paylaşımında, "Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, milli futbolcunun mesajı taraftarlar arasında da geniş yankı uyandırdı.

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