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Barış Alper Yılmaz'dan olay yaratan paylaşım! Babasına seslendi...

2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Barış Alper Yılmaz, turnuva öncesinde babasına verdiği sözü tutamadığını belirterek duygusal bir paylaşım yaptı. Milli futbolcunun özür mesajı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Barış Alper Yılmaz'dan olay yaratan paylaşım! Babasına seslendi...
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

BABASINA VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATTI

Barış Alper Yılmaz dan olay yaratan paylaşım! Babasına seslendi... 1

Turnuva öncesinde babasına bir söz verdiğini hatırlatan Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası hayalinin erken sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.

"ÖZÜR DİLERİM BABA"

Barış Alper Yılmaz dan olay yaratan paylaşım! Babasına seslendi... 2

Milli futbolcu paylaşımında, "Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, milli futbolcunun mesajı taraftarlar arasında da geniş yankı uyandırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Barış Alper Yılmaz dan olay yaratan paylaşım! Babasına seslendi... 3

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