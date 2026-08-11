Ve Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta! Siyah-Beyazlılar yıldız isimle anlaşma sağladı: İşte geliş saati

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde bulunan Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı yönetimin, Sırp golcüyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı ve transferin artık resmiyete dökülmesi için son adımların atıldığı öğrenildi.

VLAHOVIC İSTANBUL'A GELİYOR

A Spor'un haberine göre Dusan Vlahovic, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda transferin tamamlanması için Başkan Serdal Adalı da sürece doğrudan dahil oldu. Adalı'nın, anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla Belgrad'a gittiği belirtildi.

48 SAATLİK YOĞUN MESAİ

Transfer görüşmelerinde son 48 saat oldukça hareketli geçti. Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'in transferini sonuçlandırabilmek adına Sırp golcü ve temsilcileriyle yoğun temaslarda bulundu.

Sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret de sürecin kritik aşamalarından biri oldu. Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın yer aldığı görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle yürütülen pazarlıklarda önemli ilerleme kaydedildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Vlahovic'e sunduğu son teklifte bonuslar ve imza parasında artışa gitti. Siyah-beyazlıların Sırp golcüye önerdiği yıllık 8 milyon euroluk maaşta ise değişiklik yapılmadı.

Beşiktaş'ın gerekli belgeleri oyuncu tarafına gönderdiği ve transferin tamamlanması için Vlahovic'in son onayı ile imzasının beklendiği ifade edildi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport da daha önce Beşiktaş ile Vlahovic arasındaki görüşmelerde önemli gelişmeler yaşandığını duyurmuştu.

3 YILLIK ANLAŞMA

Taraflar arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından Vlahovic'in Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalaması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'ın uzun süredir yürüttüğü Vlahovic transferinin resmiyet kazanması planlanıyor.