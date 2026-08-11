SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Ve Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta! Siyah-Beyazlılar yıldız isimle anlaşma sağladı: İşte geliş saati

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi beklenirken, siyah-beyazlıların 26 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Ve Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta! Siyah-Beyazlılar yıldız isimle anlaşma sağladı: İşte geliş saati
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde bulunan Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı yönetimin, Sırp golcüyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı ve transferin artık resmiyete dökülmesi için son adımların atıldığı öğrenildi.

VLAHOVIC İSTANBUL'A GELİYOR

Ve Dusan Vlahovic Beşiktaş ta! Siyah-Beyazlılar yıldız isimle anlaşma sağladı: İşte geliş saati 1

A Spor'un haberine göre Dusan Vlahovic, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda transferin tamamlanması için Başkan Serdal Adalı da sürece doğrudan dahil oldu. Adalı'nın, anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla Belgrad'a gittiği belirtildi.

48 SAATLİK YOĞUN MESAİ

Ve Dusan Vlahovic Beşiktaş ta! Siyah-Beyazlılar yıldız isimle anlaşma sağladı: İşte geliş saati 2

Transfer görüşmelerinde son 48 saat oldukça hareketli geçti. Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'in transferini sonuçlandırabilmek adına Sırp golcü ve temsilcileriyle yoğun temaslarda bulundu.

Sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret de sürecin kritik aşamalarından biri oldu. Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın yer aldığı görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle yürütülen pazarlıklarda önemli ilerleme kaydedildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Ve Dusan Vlahovic Beşiktaş ta! Siyah-Beyazlılar yıldız isimle anlaşma sağladı: İşte geliş saati 3

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Vlahovic'e sunduğu son teklifte bonuslar ve imza parasında artışa gitti. Siyah-beyazlıların Sırp golcüye önerdiği yıllık 8 milyon euroluk maaşta ise değişiklik yapılmadı.

Beşiktaş'ın gerekli belgeleri oyuncu tarafına gönderdiği ve transferin tamamlanması için Vlahovic'in son onayı ile imzasının beklendiği ifade edildi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport da daha önce Beşiktaş ile Vlahovic arasındaki görüşmelerde önemli gelişmeler yaşandığını duyurmuştu.

3 YILLIK ANLAŞMA

Ve Dusan Vlahovic Beşiktaş ta! Siyah-Beyazlılar yıldız isimle anlaşma sağladı: İşte geliş saati 4

Taraflar arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından Vlahovic'in Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalaması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'ın uzun süredir yürüttüğü Vlahovic transferinin resmiyet kazanması planlanıyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nottingham Forest, savunma oyuncusu Diomande'yi transfer ettiNottingham Forest, savunma oyuncusu Diomande'yi transfer etti
Transfer iptal! G.Saray istiyordu, çapraz bağları koptuTransfer iptal! G.Saray istiyordu, çapraz bağları koptu
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika beşiktaş Dusan Vlahovic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Trabzon son anda araya girip aldı. Yine kapak oldu bunlara. Trabzonspor herkesi alır.
al sana dünya yıldızı yaşı 26 bir sezon başırı onu 50 milyona sattırır
geliyor alemin kralı 🦅🦅🦅
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Libya'da suikast! Tümgeneral Fevzi el-Mansuri öldürüldü

Libya'da suikast! Tümgeneral Fevzi el-Mansuri öldürüldü

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.