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Herkes Leao'yu beklerken Galatasaray'dan ters köşe! Yıldız isme resmi teklif yapıldı

Galatasaray, sol kanat transferi için Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli adına resmi teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız için 5 milyon euro kiralama ve 35 milyon euro zorunlu satın alma bedeli önerdi.

Herkes Leao'yu beklerken Galatasaray'dan ters köşe! Yıldız isme resmi teklif yapıldı
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına hız verirken sol kanat için Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Brezilyalı yıldızın transferi konusunda İngiliz ekibine resmi teklif sunduğu belirtildi.

ARSENAL'E RESMİ TEKLİF

Herkes Leao yu beklerken Galatasaray dan ters köşe! Yıldız isme resmi teklif yapıldı 1

Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki Martinelli için Arsenal'in kapısını çaldı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncu için yaptığı teklifin kiralama ve zorunlu satın alma formülünü içerdiği aktarıldı.

Buna göre Galatasaray, Martinelli'yi 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna katmayı ve sezon sonunda 35 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesini devreye sokmayı önerdi.

Galatasaray ile Arsenal arasında Martinelli'nin geleceğine ilişkin ön görüşmelerin gerçekleştirildiği ve sarı-kırmızılıların transfer sürecini yakından takip ettiği kaydedildi.

TEKLİF DEĞERLENDİRMEDE

Herkes Leao yu beklerken Galatasaray dan ters köşe! Yıldız isme resmi teklif yapıldı 2

Arsenal'in Martinelli için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ancak Brezilyalı futbolcunun geleceği konusunda henüz nihai kararını vermediği ifade edildi.

İngiliz kulübünün yalnızca kiralama seçeneğine sıcak yaklaşmadığı, oyuncunun ya bonservisiyle gönderilmesini ya da satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama anlaşmasının yapılmasını tercih ettiği belirtildi. Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama ve 35 milyon euro zorunlu satın alma içeren teklifinin ise Arsenal'in bu beklentileriyle örtüştüğü görüldü.

LEAO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Herkes Leao yu beklerken Galatasaray dan ters köşe! Yıldız isme resmi teklif yapıldı 3

Sarı-kırmızılıların sol kanat transferindeki öncelikli hedefinin ise Rafael Leao olduğu bildirildi. Galatasaray'ın Milan ile Portekizli yıldız için görüşmelerini sürdürdüğü, aynı zamanda Martinelli transferi için de girişimlerini devam ettirdiği aktarıldı.

Arsenal ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Martinelli'nin Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Brezilyalı oyuncuya Roma'nın da ilgi gösterdiği belirtildi.

Galatasaray'ın önündeki süreçte hem Leao hem de Martinelli için temaslarını sürdürerek sol kanat takviyesinde en uygun formülü bulmaya çalışacağı kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
çok komik ya , busene çok eglenecegiz
Para olmadığı belli oldu.
ya bırakın şu leao yu aidiyeti olmayacak topçuyu salın gelseydi gelirdi
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