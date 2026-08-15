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Barış Alper Yılmaz dün gece uyuyamadı! Galatasaray taraftarından flaş hareket

Galatasaray, Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalırken maç sonuna taraftarın tepkisi damga vurdu. RAMS Park'ta "Yönetim istifa" tezahüratları yükselirken, taraftarlar maç sonunda Barış Alper Yılmaz'ı ıslıkladı.

Barış Alper Yılmaz dün gece uyuyamadı! Galatasaray taraftarından flaş hareket
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun açılış maçında Galatasaray, evinde lige yeni yükselen Arca Çorum FK'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, alınan şok sonucun ardından stadyumda tansiyon oldukça yükseldi.

OSİMHEN'İN GOLLERİ GALİBİYETE YETMEDİ

Barış Alper Yılmaz dün gece uyuyamadı! Galatasaray taraftarından flaş hareket 1

Karşılaşmanın 53. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçen Cimbom, üstünlüğünü koruyamadı. 59. dakikada Alexandros Kyziridis ve 61. dakikada Jesus Ramirez'in üst üste gelen golleriyle Arca Çorum FK bir anda 2-1 öne geçti. Konuk ekip 70. dakikada Kyziridis'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalırken, Galatasaray ancak 90. dakikada yine Osimhen'in sahneye çıkmasıyla beraberliği kurtarabildi ve maç 2-2 sona erdi.

TRİBÜNLERDE "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Barış Alper Yılmaz dün gece uyuyamadı! Galatasaray taraftarından flaş hareket 2

Maç içerisinde skorun 2-1'e gelmesiyle birlikte RAMS Park tribünlerinde soğuk rüzgarlar esti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının geriye düşmesinin ardından hep bir ağızdan yönetime tepki göstererek "Yönetim istifa!" tezahüratlarında bulundu. Tribünlerin bu sert tepkisi, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da artarak devam etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ ISLIKLANDI

Barış Alper Yılmaz dün gece uyuyamadı! Galatasaray taraftarından flaş hareket 3

Mücadelenin sona ermesiyle birlikte taraftarın hedefindeki bir diğer isim ise takımın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz oldu. 10 kişi kalan rakibe karşı kendi evlerinde yaşanan puan kaybı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray taraftarları, bitiş düdüğüyle birlikte milli futbolcuyu ıslıklayarak yoğun bir şekilde protesto etti.

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