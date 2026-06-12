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Tanju Çolak'tan Montella'ya sert tepki: "Takım çıktığı her maçı kaybeder"

Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak, 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı kadro seçimleri ve adaletsizlik üzerinden çok sert bir dille eleştirdi.

Tanju Çolak'tan Montella'ya sert tepki: "Takım çıktığı her maçı kaybeder"
Emre Şen

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası macerası öncesinde spor kamuoyunda kadro tartışmaları alevleniyor. Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Tanju Çolak, Ay-yıldızlı ekibin turnuvadaki şansını değerlendirirken teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu. Takım içindeki sistemsel problemlere dikkat çeken Çolak, kadro tercihlerinde adaletsizlik yapıldığını savundu.

"TAKIM ÇIKTIĞI HER MAÇI KAYBEDER"

Tanju Çolak tan Montella ya sert tepki: "Takım çıktığı her maçı kaybeder" 1

Montella'nın kadro mühendisliğini ve oyun planını hedef alan Tanju Çolak, takım içindeki adaletsizlik hissinin sahaya felaket olarak yansıyabileceğini belirtti. Çolak, endişelerini şu sert sözlerle dile getirdi:

"İlk turu geçeriz ama sonrasında ne yaparız, nasıl yaparız… İlk turda da zorlanacağız. Kolay gibi görünüyor ama sakatlarımız var. Sistemimizde problemler var. Oynattığı oyunculardaki adaletsizlik var. Bunların hepsi futbola yansırsa futbol takımı moral ve motivasyonsuz çıktığı her maçı kaybeder."

"BİZDE SADECE İKİ TANE YILDIZ VAR"

Tanju Çolak tan Montella ya sert tepki: "Takım çıktığı her maçı kaybeder" 2

Milli takım kadrosunda gerçek anlamda sadece iki yıldız oyuncu bulunduğunu ifade eden efsane isim, "Bizde iki tane yıldız var: Biri Arda, biri Kenan. Diğerleri yıldız değil, oyunda savaşçı. Tabii savaşçı da olacak," diyerek kadronun geri kalanının görev adamlarından oluştuğunu vurguladı.

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Türkiye Tanju Çolak dünya kupası milli takım montella
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