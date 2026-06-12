Galatasaray'dan orta sahaya 45 milyon Euro'luk bütçe! Dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'de yaz transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, teknik heyetin raporu doğrultusunda en çok önem verilen orta saha bölgesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün transfer komitesi, dünya devlerinde forma giyen iki yıldız isim; Real Madrid'den Eduardo Camavinga ve Juventus'tan Khephren Thuram üzerinde yoğun bir mesai harcıyor.

CAMAVINGA'NIN MAAŞ TALEBİ ZORLUYOR

Teknik direktör Okan Buruk, orta sahanın her bölgesinde yüksek verimle oynayabilmesi sebebiyle Eduardo Camavinga'yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Ancak Fransız yıldızın maliyeti, bu rüya transferin önündeki en büyük engel konumunda. Dünyaca ünlü oyuncunun Galatasaray'dan yıllık 15 milyon Euro gibi astronomik bir maaş talep ettiği ve bu durumun transfer ihtimalini oldukça zora soktuğu belirtildi.

YÖNETİMİN ÖNCELİĞİ THURAM

Camavinga cephesindeki yüksek maliyetler nedeniyle ibre listedeki diğer güçlü aday olan Khephren Thuram'a dönmüş durumda. 25 yaşındaki yıldız orta saha için kulübü Juventus'un 45 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ve oyuncuyla İngiliz ekiplerinin de yakından ilgilendiği aktarıldı. Ancak Galatasaray yönetiminin, sahada gösterdiği istikrarlı yapı ve takım dinamiğine uyumu sebebiyle orta saha transferinde önceliği kesin olarak Thuram'a verdiği kaydedildi.

ORTA SAHAYA DEV BÜTÇE AYRILDI

Galatasaray yönetiminin, takımın omurgasını oluşturacak olan ve teknik direktör Okan Buruk'un da üzerinde hassasiyetle durduğu orta saha transferi için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, bu bölgeye yapılacak kilit takviye için kasasından 40-45 milyon Euro bandında dev bir bütçe ayırdığı ifade edildi.