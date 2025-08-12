SPOR

Barış Alper Yılmaz için öyle bir teklif geldi ki... Galatasaray yönetimi gözlerine inanamadı!

Galatasaray'ın performansıyla parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz yeni sezona da muhteşem başlarken 3-0 kazanılan Gaziantep FK maçında 2 gol 1 asist yaparak galibiyeti getiren isim olmuştu. Günden güne talibi artan yıldız futbolcu için Galatasaray'a teklifler gelmeye devam ederken, Sarı-Kırmızılılar son gelen teklif karşısında şaşkına döndü. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla müthiş performansının üstüne koyarak devam eden yıldız isim Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın transfer talepleri artarak devam ederken son olarak Bologna'nın resmi teklif sunduğu milli futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinin ardından NEOM SC de devreye girmişti.

GALATASRAY 40 MİLYON EURO İSTİYOR

NEOM'un Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın 40 milyon euro beklediği milli futbolcu için Suudi Arabistan ekibinin 20 milyon euro teklif yaptığı belirtildi.

YÖNETİMDEN KOŞULSUZ RET

Rakamı oldukça düşük bulan Galatasaray ise teklifi değerlendirmeye almadı. Sarı-kırmızılılar başarılı futbolcuda 40 milyon euronun altına düşmeyi kesinlikle düşünmüyor.

BOLOGNA DA REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce Bologna da Barış Alper Yılmaz için 15 milyon euroluk teklif sunmuş ancak Galatasaray bunu reddetmişti. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

