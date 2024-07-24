Barış Alper Yılmaz ile anılıyordu! Şeyma Subaşı'dan olay itiraf: Aşık oldum!

EURO 2024'teki performansıyla herkesin beğenisini kazanan başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile bir mekanda eğlendiği iddia edilen Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen

Şeyma Subaşı, Meedo ile evlenmiş ama bu evlilikte de mutlu olamamıştı.

Tek celsede boşanan Subaşı özel hayatıyla merak ediliyor. Şeyma Subaşı son olarak "Tahmin edin ne oldu?" diyerek itirafta bulundu.

Şeyma Subaşı paylaşımında "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. LOL. Ve neredeyse düşünüyordum... Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde hissediyorum" dedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile evlendikleri yerden paylaşım yaparak "Buraya geri döndüğümde biraz duygusallaştım çünkü 7 yıl önce burada evlendim" demişti.