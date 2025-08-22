SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan'dan çarpıcı açıklama! Galatasaray'ı eleştirdi...

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz konusunda karşılıklı restleşmeler devam ediyor. Suudi Arabistan ekibi Neom’dan astronomik bir teklif alan yıldız oyuncu takımdan ayrılmak isterken, Başkan Dursun Özbek transfere izin vermedi. Yıldız oyuncunun menajeri Tuncay Maldan’dan sert bir açıklama geldi. Maldan ‘‘Ama artık Barış’ın da söz hakkı olmalı diyerek’’ sözlerini söyledi.

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan'dan çarpıcı açıklama! Galatasaray'ı eleştirdi...
Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun menajeri Tuncay Maldan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli oyuncu için verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. İşte açıklamaları…

MENAJERİ TUNCAY MALDAN İSYAN ETTİ!

Barış Alper Yılmaz ın menajeri Tuncay Maldan dan çarpıcı açıklama! Galatasaray ı eleştirdi... 1

‘‘Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.

Barış'a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.
Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için "Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin" şeklinde söz vermiştir.

Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış'ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır. Galatasaray'a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dahil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı.

Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’

DURSUN ÖZBEK İZİN VERMEMİŞTİ…

Barış Alper Yılmaz ın menajeri Tuncay Maldan dan çarpıcı açıklama! Galatasaray ı eleştirdi... 2

Galatasaray Erkek Basketbol takımının isim sponsorluğu anlaşmasının imza törenininde konuşan Başkan Dursun Özbek, Barış Alper için rest çekti. Özbek, "Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen senenin başarılı takımını korumak ve takviye yapma planıyla başladık. Osimhen ve Sane aldık. Başarılı takımı bozmayı uygun bulmuyorum! Barış Alper'in satışına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SUUDİ EKİBİ BARIŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Barış Alper Yılmaz ın menajeri Tuncay Maldan dan çarpıcı açıklama! Galatasaray ı eleştirdi... 3

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi Neom'un yetkilileri, Barış Alper Yılmaz transferi için İstanbul'da. Suudi ekibi yıldız oyuncunun transferini bitirmek için gelinden geleni yapıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı'dan Mourinho'ya sert eleştiri iddiası! Acun Ilıcalı'dan Mourinho'ya sert eleştiri iddiası!
G.Saray'da Başkan Özbek müjdeyi verdi! G.Saray'da Başkan Özbek müjdeyi verdi!
Anahtar Kelimeler:
Menajer Barış Alper Yılmaz galatasaray suudi arabistan ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası

12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Ahmet Çakar isyan etti! Hakkını helal etmedi...

Ahmet Çakar isyan etti! Hakkını helal etmedi...

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

G.Saray'da Başkan Özbek müjdeyi verdi!

G.Saray'da Başkan Özbek müjdeyi verdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.