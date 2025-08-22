Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan'dan çarpıcı açıklama! Galatasaray'ı eleştirdi...

Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun menajeri Tuncay Maldan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli oyuncu için verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. İşte açıklamaları…

MENAJERİ TUNCAY MALDAN İSYAN ETTİ!

‘‘Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.

Barış'a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.

Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için "Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin" şeklinde söz vermiştir.

Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış'ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır. Galatasaray'a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dahil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı.

Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’

DURSUN ÖZBEK İZİN VERMEMİŞTİ…

Galatasaray Erkek Basketbol takımının isim sponsorluğu anlaşmasının imza törenininde konuşan Başkan Dursun Özbek, Barış Alper için rest çekti. Özbek, "Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen senenin başarılı takımını korumak ve takviye yapma planıyla başladık. Osimhen ve Sane aldık. Başarılı takımı bozmayı uygun bulmuyorum! Barış Alper'in satışına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SUUDİ EKİBİ BARIŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi Neom'un yetkilileri, Barış Alper Yılmaz transferi için İstanbul'da. Suudi ekibi yıldız oyuncunun transferini bitirmek için gelinden geleni yapıyor.