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Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Simge Esin'den ilk açıklama geldi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.01.2025 17:27
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın Simge Esin isimli genç bir kadınla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından Simge Esin'den açıklama geldi.

Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Simge Esin'den ilk açıklama geldi!

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. etehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülenen Yılmaz'ın Simge Esin isimli bir genç kadınla aşk yaşadığı iddiası ortalığa bomba gibi düşmüştü.

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Bu iddianın ardından Sinema ve Televizyon bölümünden 2021 yılında mezun olan Simge Esin, merak edilmişti. Taraftarlar Esin'in profiline akın etmişti ve takipçisi sayısı artmaya başlamıştı.

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AÇIKLAMA GELDİ!

Aşk haberlerinin ardından Simge Esin, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Haberlerde yer alan kadınının kendisinin olmadığını söyledi. yaptığı paylaşımda ''Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
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