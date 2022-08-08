MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barış Arduç'un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen'in yerine geçen Kayra Zabcı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Barış Arduç'un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen'in yerine geçen Kayra Zabcı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

08.08.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda eden Fahriye Evcen'in yerine gelen Kayra Zabcı, Barış Arduç'un yeni partneri oldu. Dizinin sezon finalinde Akça Hatun rolündeki Fahriye Evcen, diziye ölerek veda etmişti. Evcen'in yerine gelecek isim ise oldukça merak edildi. Barış Arduç'un yeni partneri belli oldu. Seferiye Hatun rolüyle yeni sezonda ekrana gelecek olan Aleyna Kayra Zabcı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

Barış Arduç'un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen'in yerine geçen Kayra Zabcı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu sezon finaliyle ekranlara ara vermişti. İkinci sezonuyla yayına başlayacak olan dizide bazı oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Dizinin sezon finalinde Fahriye Evcen, 'Akça Hatun' karakteriyle diziye ölerek veda etti. Barış Arduç'un yeni partneri merak edilirken dizinin sezon tanıtımı yayınlandı. Diziye 'Seferiye Hatun' karakteriyle dahil olan Kayra Zabcı hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başlandı. Peki Kayra Zabcı kaç yaşında? Kayra Zabcı kimdir, nereli? İşte tüm detaylar...

kayra1

FAHRİYE EVCEN'İN YERİNE GEÇTİ

Kayra Zabcı, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle sözleşme imzaladı.
Güzel oyuncu, diziye veda eden Fahriye Evcen’in yerine geçti ve başrol oyuncusu Barış Arduç’un yeni partneri oldu. Zabcı, Barış Arduç’un üstlendiği Sultan Alparslan karakterinin eşi Seferiye Hatun’u oynayacak.

kayra dizi

KAYRA ZABCI KİMDİR?

24 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğan ve aslen Malatyalı olan Kayra Zabcı, 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler aldı.

269783556_604480990847848_5020260609525600114_n

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan güzel oyuncu, bir çok tiyatro oyununda yer alma fırsatı buldu.

293637336_588080002950294_4773566835874872780_n

KAYRA ZABCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kayra Zabcı, Vatanım Sensin (2018), İkisini de Sevdim (2017), Seddülbahir 32 Saat, Hayat Yolunda, Muhteşem Yüzyıl (2014), Aşktan Kaçılmaz (2014), Küçük Ağa (2015), Gülperi (2018), Doğduğun Ev Kaderindir (2019) dizilerinde rol almıştır.

Muhteşem Yüzyıl’da Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan’ın kızı 'Ayşe Hümaşah Sultan' karakteriyle geniş bir kitleye sahip olan güzel oyuncu, şimdilerde yeni projesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

293389808_488492969706974_4078700068628460099_n


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı ekranlara dönüyor! Tarih belli olduMüge Anlı ekranlara dönüyor! Tarih belli oldu
MasterChef Dilara sütyensiz pozlarıyla yaktı!MasterChef Dilara sütyensiz pozlarıyla yaktı!
Çağla Şıkel minicik üstüyle göğüslerini kapatarak poz verdi! Fiziğiyle mest ettiÇağla Şıkel minicik üstüyle göğüslerini kapatarak poz verdi! Fiziğiyle mest etti
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Barış Arduç Fahriye Evcen alparslan büyük selçuklu oyuncuları kayra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!

KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!

Rambo Okan yine gündem! 1 milyon dolar...

Rambo Okan yine gündem! 1 milyon dolar...

Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

İzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlar

İzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlar

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.