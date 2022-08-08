Barış Arduç'un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen'in yerine geçen Kayra Zabcı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu sezon finaliyle ekranlara ara vermişti. İkinci sezonuyla yayına başlayacak olan dizide bazı oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Dizinin sezon finalinde Fahriye Evcen, 'Akça Hatun' karakteriyle diziye ölerek veda etti. Barış Arduç'un yeni partneri merak edilirken dizinin sezon tanıtımı yayınlandı. Diziye 'Seferiye Hatun' karakteriyle dahil olan Kayra Zabcı hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başlandı. Peki Kayra Zabcı kaç yaşında? Kayra Zabcı kimdir, nereli? İşte tüm detaylar...

FAHRİYE EVCEN'İN YERİNE GEÇTİ

Kayra Zabcı, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle sözleşme imzaladı.

Güzel oyuncu, diziye veda eden Fahriye Evcen’in yerine geçti ve başrol oyuncusu Barış Arduç’un yeni partneri oldu. Zabcı, Barış Arduç’un üstlendiği Sultan Alparslan karakterinin eşi Seferiye Hatun’u oynayacak.

KAYRA ZABCI KİMDİR?

24 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğan ve aslen Malatyalı olan Kayra Zabcı, 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan güzel oyuncu, bir çok tiyatro oyununda yer alma fırsatı buldu.

KAYRA ZABCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kayra Zabcı, Vatanım Sensin (2018), İkisini de Sevdim (2017), Seddülbahir 32 Saat, Hayat Yolunda, Muhteşem Yüzyıl (2014), Aşktan Kaçılmaz (2014), Küçük Ağa (2015), Gülperi (2018), Doğduğun Ev Kaderindir (2019) dizilerinde rol almıştır.

Muhteşem Yüzyıl’da Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan’ın kızı 'Ayşe Hümaşah Sultan' karakteriyle geniş bir kitleye sahip olan güzel oyuncu, şimdilerde yeni projesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.



