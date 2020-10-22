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Barış Ermiş: Obradovic günümüz basketbolunun dışında kalıyor

BASKETBOL HABERLERİ  | 22.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın tecrübeli oyun kurucusu Barış Ermiş, Fenerbahçe'nin eski antrenörü Zeljko Obradovic hakkında konuştu. Fenerbahçe'deki sezonundan bahseden oyuncu, "Obradovic, çalıştığım bir basketbol dehası ama günümüz basketbolunun dışında kalıyor. Onun dediği dışında bir şey olmuyor. Bu da oyuncuyu bunaltıyor. NBA’deki antrenörler dahil, dünyanın en iyi antrenörlerinden biri ama NBA’de yapamaz. Obradovic ben odaklı. NBA ise oyuncu odaklı" ifadelerini kullandı.

Barış Ermiş: Obradovic günümüz basketbolunun dışında kalıyor

Bu sezon Galatasaray forması ile profesyonel kariyerinde 17. sezonunu geçiren Barış Ermiş, Deniz Aksoy’un S Sport’taki 3 Saniye programının konuğu oldu. Barış Ermiş, Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Zeljko Obradovic için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’deki sezonlarından bahseden deneyimli oyun kurucu, Simone Pianigiani dönemi hakkında, "Hem takım olarak hem de psikolojik olarak kötü bir seneydi. Pianigiani esnek değildi ve esnek olmadığı gibi, bir beğenmemezlik vardı" şeklinde konuşuruken, Zeljko Obradovic için "Çalıştığım bir basketbol dehası ama günümüz basketbolunun dışında kalıyor. Onun dediği dışında bir şey olmuyor. Bu da oyuncuyu bunaltıyor. NBA’deki antrenörler dahil, dünyanın en iyi antrenörlerinden biri ama NBA’de yapamaz. Obradovic ben odaklı. NBA ise oyuncu odaklı" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sevgili barış çok saçma bir açıklama olmus senin adına Avrupa'nın en iyi antrenörünü eleştiriyosun fakat basketbol adına daha iyi bir başarın yada kariyerin varmı? yeni kulübünde başarılar ????????
doğru demiş inş gene gelir fenere
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