Barış Ermiş: Obradovic günümüz basketbolunun dışında kalıyor

Bu sezon Galatasaray forması ile profesyonel kariyerinde 17. sezonunu geçiren Barış Ermiş, Deniz Aksoy’un S Sport’taki 3 Saniye programının konuğu oldu. Barış Ermiş, Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Zeljko Obradovic için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe’deki sezonlarından bahseden deneyimli oyun kurucu, Simone Pianigiani dönemi hakkında, "Hem takım olarak hem de psikolojik olarak kötü bir seneydi. Pianigiani esnek değildi ve esnek olmadığı gibi, bir beğenmemezlik vardı" şeklinde konuşuruken, Zeljko Obradovic için "Çalıştığım bir basketbol dehası ama günümüz basketbolunun dışında kalıyor. Onun dediği dışında bir şey olmuyor. Bu da oyuncuyu bunaltıyor. NBA’deki antrenörler dahil, dünyanın en iyi antrenörlerinden biri ama NBA’de yapamaz. Obradovic ben odaklı. NBA ise oyuncu odaklı" dedi.
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