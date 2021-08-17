Barış Kılıç'ın eşi merak konusu oldu! 21 yıldır birlikteler

Barış Kılıç, 2007 yılında evlendiği eşi Ayşegül Kılıç ve evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Kılıç eşiyle 22 yaşında tanıştığını anlatarak "Evlilik bana şans getirdi. Evlendikten sonra kariyerim yukarıya doğru gitti. Eskiden 'Evlenirsen kariyerin biter' derlerdi, bende tam tersi oldu" dedi.

Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Kılıç'ın karısı merak konusu oldu.

10 yıllık evli olan çiftin 2 tane de çocukları var. İşte Barış Kılıç'ın aşkla bahsettiği eşiyle beğenilen pozları:



