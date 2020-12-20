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Barış Kılıç Yasak Elma'ya dönüyor mu? Flaş açıklama

20.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Barış Kılıç Yasak Elma'ya dönüyor mu? Flaş açıklama

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Başrol oyuncusu Talat Bulut'un ayrılışıyla hayranlarını üzen yapımda Barış Kılıç da diziye veda etmişti. Ancak Barış Kılıç'ın Yasak Elma'ya döneceği iddia edildi.

Yayınlandığı günden beri reyting listelerinden zirveyi gören Yasak Elma'da Talat Bulut ve Barış Kılıç gibi önemli isimler diziye veda etmişti.

Başrollerin diziden ayrılmasından sonra yeni isimler Yasak Elma'ya katılmış ama seyirciyi bu durum tatmin etmemişti. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre diziden ayrılan Barış Kılıç'ın diziye döneceği söylendi. Sosyal medyada gündem olan bu konu sonrası Kılıç hemen açıklama yaptı.

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Barış Kılıç Yasak Elma'ya döneceği haberlerine "Haberler doğru değil" dedi.

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