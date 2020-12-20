Barış Kılıç Yasak Elma'ya dönüyor mu? Flaş açıklama

Yayınlandığı günden beri reyting listelerinden zirveyi gören Yasak Elma'da Talat Bulut ve Barış Kılıç gibi önemli isimler diziye veda etmişti.

Başrollerin diziden ayrılmasından sonra yeni isimler Yasak Elma'ya katılmış ama seyirciyi bu durum tatmin etmemişti. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre diziden ayrılan Barış Kılıç'ın diziye döneceği söylendi. Sosyal medyada gündem olan bu konu sonrası Kılıç hemen açıklama yaptı.

Barış Kılıç Yasak Elma'ya döneceği haberlerine "Haberler doğru değil" dedi.

