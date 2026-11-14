Sel felaketi sırasındaki paylaşımı tepki çekmişti! Elvin Levinler sitem etti: 'Öyle göstermeye çalıştılar'

Oyunculuk kariyerinin ardından dijital içerik üreticisi olarak da geniş bir kitle tarafından tanınan Elvin Levinler, 14 Ekim'de İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sırasında yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olmuştu.

Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile yer aldığı videosunu, "Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?" sorusunu içeren bir paylaşım yaptı.

TEPKİ ÇEKTİ

Kent genelinde vatandaşların zor anlar yaşadığı ve olumsuzlukların yaşandığı bir sırada yapılan bu paylaşım, kullanıcılar tarafından duyarsız bulunduğu gerekçesiyle kısa sürede büyük tepki topladı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Elvin Levinler, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten Levinler, "Biraz yanlış bir eleştiri aldım. Çünkü benim paylaştığım zaman sel felaketi olmamıştı. Ben de sel felaketi olacağından habersizdim. O yüzden herkes gibi ben de yağmurla ilgili bir paylaşım yaptım. Felakete dönüştüğü esnada da zaten paylaşımı kaldırmıştım. Ama herkes o esnada belki suçlayacak bir şey arıyordu. Daha sonra zaten herkes gördü ki ben onu sabah kaldırmıştım ve felakete döndüğünde de çoktan kaldırmıştım. Aslında bir yanlış anlaşılma” ifadelerini kullandı.

Levinler, "Gerçekten böyle bir felakete döneceğini zaten kimse beklemiyordu. Hepimiz çok hazırlıksızdık. Ben de günün devamında o felakette yolda kaldım. Ama onu kaydedenler, sanki ben o felakette kendim keyif yapıyormuşum gibi göstermeye çalıştılar" dedi.