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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için vasiyeti gündem oldu! “Oğlu yerine getirmeli”

29.10.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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Şarkıları ile hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço’nun Cumhuriyet’in 100. yılı ile ilgili vasiyeti sosyal medyada gündem oldu. Manço’nun tüm Türkiye’de coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı ile ilgili söyledikleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Tüm Türkiye’de bugün Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusu yaşanıyor. Birçok başarılı şarkıya imza atan ve söylemleri ile unutulmaz isimler arasına giren Barış Manço Cumhuriyet’in 100. yılında gündem oldu.

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Manço'nun yıllar önce Osaka'da verdiği konserde 2023 yılı ile ilgili söylediği sözler izleyenleri duygulandırdı.

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1995 yılında çekilen videoda usta sanatçı "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" dedi.

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Sosyal medyada gündem olan video ile ilgili “Oğlu yerine getirmeli”, “Keşke sen de bu günleri görebilseydin”, “Gel de ağlama, gel de özleme” yorumları yapıldı.

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