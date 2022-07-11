Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları sosyal medyanın gündeminde!

Survivor 2022 All Star yarışmasının bu yıl en çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alan Barış Murat Yağcı, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

TIRNAKLARI OLAY OLDU

Binlerce takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, yeni projelerinin hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken son paylaşımıyla olay oldu. Barış Murat Yağcı'nın saç bakım ürünü tanıttığı videoda kirli ve bakımsız tırnakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ancak birçok takipçi Yağcı'nın önceki gün motorunun bakımını yaptığını söyleyerek bu durumun gayet normal olduğunu belirtti.





