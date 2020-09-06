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Barış Murat Yağcı paylaşıp sildi! Nisa'dan Barış'a öpücük

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasında çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışma bittikten sonra birlikte yakalanmış ve sarmaş dolaş halleriyle olay olmuşlardı. Barış Murat Yağcı Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı sonra sildi.

Barış Murat Yağcı paylaşıp sildi! Nisa'dan Barış'a öpücük

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı.

Survivor 2020'de yarışan ve önemli bir fan kitlesi edinen Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından herkes ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığını merak etmişti.

Yarışma bittikten sonra birbirinden ayrılmayan Nisa ve Barış iddialara yanıt vermemişti.

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Son olarak Barış'ın paylaşımı olay oldu.

Nisa Bölükbaşı’nın Barış Murat Yağcı’nın yanağına kondurduğu öpücük sosyal medyayı salladı. Bilal Öscan'ın haberine göre; görüntüleri paylaşan Barış kısa süre sonra hikayesini sildi.


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