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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

08.06.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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suriye Milli Savunma Bakanlığı

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