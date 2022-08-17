YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

17.08.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık verilmeye devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi:Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi:
Şanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret ettiŞanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret etti
Mersin Ticaret BorsasıMersin Ticaret Borsası
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist barış pınarı

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:51
Yatsı
21:18
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.