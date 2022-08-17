Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık verilmeye devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.



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