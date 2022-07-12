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Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

12.07.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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