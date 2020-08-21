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Barış Pınarında diploma sevinci

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Telabyad ve Resulayn’daki gençler, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olmasıyla, yeniden eğitim hayatına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde eğitim-öğretim hayatının yeniden inşa edildiği bölgede, Telabyad ve Resulayn Eğitim Müdürlükleri tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında mezun olması gerekirken, bakaya kalan öğrenciler için düzenlenen sınavlarda başarılı olanlar, diplomalarını almanın sevincini yaşadılar.

Telabyad ve Resulayn’daki gençler, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olmasıyla, yeniden eğitim hayatına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde eğitim-öğretim hayatının yeniden inşa edildiği bölgede, Telabyad ve Resulayn Eğitim Müdürlükleri tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında mezun olması gerekirken, bakaya kalan öğrenciler için düzenlenen sınavlarda başarılı olanlar, diplomalarını almanın sevincini yaşadılar. Her iki ilçede ortaokul bitirme sınavlarına katılan toplam 909 öğrenciden 806’sı, lise bitirme sınavlarına katılan 810 öğrenciden ise 594’ü başarılı olarak diploma almaya hak kazandı. Başarılı olan öğrencilere diplomaları düzenlenen törenle verildi.
Türkiye’nin destek ve yardımlarıyla yeniden okula dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler ve velileri, uzun bir aradan sonra bu duyguyu yaşamalarına neden olan Türkiye’ye teşekkür ettiler.
Lise bitirme sınavlarına katılarak diplomalarını alan öğrenciler, Yabancı Öğrenci Sınavına (YÖS) katılarak, başarı sıralarına göre belirlenen kontenjanlar dahilinde Türkiye’deki üniversitelerde eğitim alma imkanına kavuşabiliyor.

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