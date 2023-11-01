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Bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

01.11.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesinde Eldere Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A., kontrolündeki 03 ARC 028 plakalı otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Olayda sürücü A.A. ve araçta yolcu olarak bulunan S.A., S.N.A., B.Ö., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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