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Baro Başkanı Aktürk’ten Regaib Kandili mesajı

17.02.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Baro Başkanı Aktürk’ten Regaib Kandili mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Regaib Kandili münasebetiyle tebrik mesajı yayınladı.Adem Aktürk mesajında, “İslâm âlemi olarak 18 Şubat 2020 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların başladığının habercisi Regaib Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Regaib Kandili münasebetiyle tebrik mesajı yayınladı.
Adem Aktürk mesajında, “İslâm âlemi olarak 18 Şubat 2020 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların başladığının habercisi Regaib Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Kandiller insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili’nin de bu manada, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlarımızın, Yaradan’a daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeli, tüm terör odaklarına karşı milletimizin ve devletimizin yanında olmalıyız.
Milletimizin ve tüm İslam âleminin Regaip Kandilini tebrik ediyoruz.
Regaib Kandili’nin ve mübarek üç aylarının sağlık, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

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