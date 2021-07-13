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Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Devlet yolunun Çakraz-Karaman köyü kısmı yarın hizmete alınacak

13.07.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Devlet yolunun Çakraz-Karaman köyü kısmı yarın hizmete alınacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Batı Karadeniz'deki yerleşkelerin bölünmüş yol ağıyla bağlanmasını amaçlayan Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Devlet yolunun Çakraz-Karaman köyü arasındaki kısmı yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete alınacak.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, zorlu coğrafi şartlara sahip bölgede doğu-batı ulaşımını sağlayan ve Bartın ile Amasra'yı, Kurucaşile ve Cide'ye bağlayan 90 kilometrelik mevcut yol, 75 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirildi ve yapım çalışmaları gerçekleştirildi.

Tamamlanan kesimleri peyderpey hizmete sunulan yolun, Çakraz-Karaman köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildi. Söz konusu güzergah yarın trafiğe açılacak.

Böylece güzergahın 23,6 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 14 kilometresi de sathi kaplamalı olmak üzere toplam 37,6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak, 4,5 kilometrelik Amasra bağlantısı ise tek yol standardında tamamlandı.

Açılışı yapılacak kesimde, Çakraz, Cumayanı ve Dizlermezeci-Meydan tünelleri, Cumayanı Viyadüğü, 6 çift köprü (Büyükdere ve Gölderesi köprüleri) ile Akkonak, Kalaycı, Cumayanı ve Meydan Kavşağı olmak üzere 4 kavşak yer alıyor.

Batı Karadeniz'deki yerleşkelerin bölünmüş yol ağıyla bağlanmasını amaçlayan projenin hizmete sunulan Çakraz-Karaman köyü arasındaki küçük ve dar arazide devam eden, eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen mevcut yolun fiziki ve geometrik standartları tüneller ve bağlantı yollarıyla yükseltilerek ulaşım konforu artırıldı.

Bölünmüş yol yapım çalışmalarının devam ettiği Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla güzergah, toplam 15 kilometre kısalacak.

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