Bartın Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Yalçınkaya'dan açıklama:

Yalçınkaya, kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Yukarı Çarşı mevkisinde toplanan vatandaşlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada vatandaşlara seslenen Yalçınkaya, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan, ortak akılla Bartın'ı hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Destekçilerinden belediye başkanlığı görevinde kendisini yalnız bırakmamalarını isteyen Yalçınkaya, "Her zaman şimdiki gibi yanımda olun, beni yalnız bırakmayın. Bu aileme sahip çıkacağım. Bartın gibi 75 bin nüfuslu ailemi koruyacağım. Bugün, Bartın'ın Rıza'sına sahip çıkacağınıza yürekten inanıyordum." diye konuştu.





