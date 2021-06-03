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Bartın Irmağı suyunun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

03.06.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, köpürmenin nedenini belirlemek için Bartın Irmağı suyundan numune aldı - Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın: - "Fabrika atıklarından kaynaklandığını düşündüğümüz kirlilik, ırmağımızda balık ölümlerine neden oluyor"

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Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Bartın Irmağı'nın suyunun köpürmesine ilişkin inceleme başlattı.

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki kirliliğin tespiti için inceleme yaptı. Ekipler, ırmak suyundan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, ilgililerce yapılacak çalışma neticesinde kirliliğin sebebinin belirleneceğini söyledi.

Irmağın sık sık bu duruma geldiğini, bunun engellenmesi gerektiğini ifade eden Akın, "Belediye olarak maalesef bizim yaptırımımız yok. Durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine bildiriyoruz. Onlar, gerekli incelemeleri yapıyor. Fabrika atıklarından kaynaklandığını düşündüğümüz kirlilik, ırmağımızda balık ölümlerine de neden oluyor. Irmağımızın kirlenmesinden bizler de rahatsız oluyoruz." şeklinde konuştu.

Orduyeri Muhtarı İrfan Sağlam da ırmaktaki kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu öne sürerek, "Irmağın bu durumunu görmekten bıktık. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Umarız buna sebep olan fabrika tespit edilir, gerekli cezai işlem uygulanır." dedi.

Öte yandan, Bartın Irmağı'nda oluşan köpük drone ile görüntülendi.

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