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"Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı'nda" en iyi projeler ödüllendirildi

27.10.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun: - "Tüm bileşenlerimizle birlikte gösterdiğimiz bu çabaların sonucunda hedefimiz, teknolojiye olan ilgiyi artırmak ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmaktır"

Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı'nda, ülkenin farklı illerinden gönderilen yüzlerce proje arasından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı proje sahiplerine ödülleri verildi.

Bartın Üniversitesinin 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanında tematik olarak düzenlediği organizasyonun ödül töreni yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce proje arasından seçilen 115 çalışmanın sergilendiği etkinlikte, farklı üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan titiz değerlendirmelerin ardından en iyi projeler ödüllendirildi.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, Ar-Ge Proje Pazarı'nın akademisyenler, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, Ar-Ge İnovasyon çalışması olan proje sahipleri, yatırımcılar, girişimciler ve öğrencileri bir araya getirerek paydaşlar arasında büyük bir etkileşim yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Ar-Ge Pazarı'nda 14 ana temada proje başvuruları alındığını ifade eden Çelik, "115 proje ön değerlendirmeyi geçmiştir. Düzenlenme sürecinde Düzenleme Kurulu üyelerimiz ve Türkiye’nin farklı illeri ve üniversitelerinden sunulan projelerin hakemlik süreçlerinde ise öğretim elemanları ve sektör temsilcilerinden oluşan 63 bilim kurulu üyesi katkı sunmuştur." dedi.

- "Milli Teknoloji Hamlesine katkılar sunmak hedefindeyiz"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise gurur duyulacak bir etkinlikte 'Benim de bir fikrim var' diyenlerle bir araya geldiklerini belirterek "Tüm bileşenlerimizle birlikte gösterdiğimiz bu çabaların sonucunda hedefimiz, teknolojiye olan ilgiyi artırmak ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmaktır. Ülkemizin nitelikli insan kaynağını artırmayı da amaçladığımız tüm çalışmalarımızda 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolculuğunda 'biz de varız' diyoruz." diye konuştu.

- Akademik Performans ve Proje Ödül Töreni gerçekleştirildi

Son yıllarda ortaya konulan başarılarla Türkiye'nin en hızlı yükselen yükseköğretim kurumları arasında yer alan Bartın Üniversitesinde, IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği kapsamında, "Akademik Performans ve Proje Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Bartın Üniversitesi tarafından 2020 yılında uluslararası saygın dizinlerde taranan dergilerde en çok yayın yapan ve en yüksek etki değerli dergilerde yayın yapan öğretim elemanlarına "Akademik Performans Ödülü" Elmas, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere 4 kategoride verildi.

Ayrıca 2020 yılında kurum dışı fonlarca desteklenen, 12 ay ve 12 aydan uzun olan projelerin yürütücülüğünü yapan öğretim elemanlarına da başarı belgeleri verildi.

- En iyi projeler ödüllendirildi

IV. Ar-Ge Proje Pazarı'nda ise "ALGBIO" adlı proje ile Selen Şenal birinci, "Kentlerin Haşere ve Sinekler ile Akıllı Mücadele Sistemi" adlı proje ile Furkan Bülbül ikinci, "CPR-M (Kardiyopulmoner Resusitasyon Makinası)" adlı proje ile de Aydın Sinan Apaydın üçüncü oldu.

Çeşitli ödüllerin verildiği etkinlikte Erdi Akman, İslim Esra Yılmazer ve Özlem Ertekin, mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

- Lise kategorisinde ödüller sahibi buldu

Organizasyonda lise kategorisine de yoğun başvuru yapıldı. Lise öğrencilerinin hazırladıkları projeler, 2 gün boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmeyle birinci "NOOD - Sel Tahmin Algoritması" projesi ile Barış Mutlu, ikinci "Fındık Kozalarından Kırtasiye ve Ambalaj Malzemeleri" adlı projesiyle Taha Karayormuk, üçüncü ise "Topraklı ve Topraksız Tarım Uygulamalarında Robotik Uygulamalar ve IOT" adlı projesi ile Mehmet Kerem Gözlük olarak belirlendi.

Lise kategorisinde Kübra Eylül Baysak, Zeynep Sena Kotin ve Gülsüm Ceyda Tarhan'a ise mansiyon ödülü verildi.

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