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Bartın Üniversitesi TÜBİTAK kalite göstergelerinde iki alanda Türkiye birincisi oldu

05.06.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Üniversitesi (BARÜ), TÜBİTAK tarafından hazırlanan çalışmada en iyi üniversiteler arasına girerken, 2 alanda Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın, üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışması yayımlandı.

Üniversitelerin kendi araştırma alanlarından hangilerinde daha başarılı olduğunu ortaya koyan rapora göre BARÜ, kalite göstergesinde 7 araştırma alanında en iyi 5 üniversite arasına girdi.

Alan bazlı karşılaştırmalardaki kalite göstergelerinde "İnşaat-Mimarlık" ve "İnorganik Kimya" alanlarında Türkiye'de birinci olan BARÜ, "Organik Kimya" ve "Bulut Bilişim" alanlarında üçüncü basamakta gösterildi.

Ayrıca BARÜ, "Fizik Yüzeyler ve Arayüzler", "İnşaat Mühendisliği" ve "Eğitim" alanlarında ise ilk beşte yer almayı başardı. "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan BARÜ’nün öne çıktığı konuların "Bölgesel Odaklı" çalışma alanlarını kapsaması da dikkati çekti.

BARÜ'nün 60 alanda girdiği 2023 değerlendirmesinde 2021'e göre 56 alanda ilerleme sağlandığı görüldü. 23 alanda ise ilk defa göstergelerde yer almayı başaran BARÜ'nün 26 araştırma alanında hacim ve kalite yetkinlik göstergeleriyle yapılan değerlendirmede ortalamanın üstü performansa sahip olduğu belirlendi.

"HEDEFİMİZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR İYİLEŞME İLE GELECEĞİMİZE DEĞER KATMAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sürdürülebilir büyüme hedefinde kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, gösterilen ivmenin uzun soluklu gayretlerin sonucunda olduğunu ifade etti.

Ülkenin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun tempoda ilerlediklerini aktaran Uzun, "Gurur duyulacak gelişim gösterdiğimiz bu süreçte bulunduğumuz yerden başlayarak ortak geleceğimize değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz ulaşılan performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek." ifadesini kullandı.

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