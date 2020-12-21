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Bartın Üniversitesi, YÖK-Cisco iş birliğindeki dijital eğitimde 3. fazda yer aldı

BARTIN HABERLERİ  | 21.12.2020 13:54 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi, YÖK ve Cisco iş birliğinde gerçekleştirilen “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında 3.

Bartın Üniversitesi, YÖK ve Cisco iş birliğinde gerçekleştirilen “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında 3. fazda yer alan üniversiteler arasına dahil edildi. Böylece Bartın Üniversitesi’nden 4 akademisyen “siber güvenlik” ve “ağ yönetimi” konularında eğitimlere katılacak.
YÖK ve Cisco arasında dijital eğitim alanında 16 Mart 2020’de başlatılan iş birliği kapsamında, Anadolu’da bulunan ve “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında yer alan 24 üniversiteden akademisyenlere “siber güvenlik” ve “ağ yönetimi” konularında verilen eğitimlerde ilk iki faz tamamlandı. Projenin ilk iki fazında 51 akademisyene eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamaları dolayısıyla sertifikaları çevrimiçi törenle verildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın başkanlığında gerçekleştirilen törenin ardından projenin 3. fazının tanıtımı yapıldı.
Toplantıda, Ocak 2021

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