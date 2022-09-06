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Bartın Üniversitesinde 5. Ar-Ge Proje Pazarı başvuruları başladı

06.09.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim ve teknoloji konusunda farkındalığı artırmak, gençlerin geleceği şekillendirecek gelişmelere odaklanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonla Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunulması hedefleniyor

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu 5. Ar-Ge Proje Pazarı için başvurular alınmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en önemli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan BARÜ Ar-Ge Proje Pazarı heyecanı yeniden başlıyor.

2017 yılından bu yana yoğun ilgiyle gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl da rekor başvuru bekleniyor. Bilim ve teknoloji konusunda farkındalığı artırmak, gençlerin geleceği şekillendirecek gelişmelere odaklanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonla Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunulması hedefleniyor.

BARÜ'nün "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere odak alanlarda düzenlenen proje pazarıyla ilgili başvurular "projepazari.bartin.edu.tr" internet adresinden yapılmaya başlandı.

Proje özetlerinin 10 Ekim'e kadar gönderilebileceği yarışmada, ön değerlendirme sonuçları 17 Ekim'de açıklanacak.

BARÜ Kutlubey Yerleşkesi'nde 3-4 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte, proje sahipleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanarak potansiyel iş birliktelikleri kurulacak. Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde dereceye giren proje sahiplerine 40 bin liranın üzerinde ödül verilecek.

Etkinliğin temaları farklı üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan Bilim Kurulunca belirlendi. Bu kapsamda "Akıllı Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamaları", "Akıllı Teknolojiler", "Bulut Teknolojisi", "Büyük Veri ve Analitik", "Dijital Dönüşüm", "Enerji Teknolojileri", "Katmanlı Üretim", "Kimyasal Teknolojiler", "Nesnelerin İnterneti", "Otonom Robotlar", "Siber Güvenlik", "Simülasyon", "Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik" ile "Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu" ana temalarına yer verildi.

Organizasyonda çeşitli disiplin ve kategorilerde yarışmalar düzenlenecek, ayrıca, lise kategorisinde projeler yer alacak.

- "BARÜ, Milli Teknoloji Hamlesi'ne değer katmak için çalışıyor"

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, BARÜ'nün tüm bileşenleriyle Milli Teknoloji Hamlesi'ne değer katmak için çalıştığını belirtti.

Ülkelerin büyük, güçlü ve bağımsız olmalarının temel şartının bilim ve teknolojide iyi olmalarından geçtiğini vurgulayan Uzun, "Bu kararlılıkla 2017 yılında ilkini düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı yolculuğunun 5'inci yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yerli ve milli olana güveniyor, geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan gençlerimize inanıyoruz. Etkinliğe 'Benim de bir fikrim var.' diyen herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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