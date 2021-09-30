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Bartın Üniversitesindeki Ar-Ge Pazarı'nda projeler yarışacak

30.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun: - "Önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlarla buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek etkinliğe 'Benim de bir fikrim var’ diyen herkesi davet ediyoruz"

Bartın Üniversitesinde, Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla 4. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği düzenlenecek.

Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonu'nda 25-26 Ekim'de yapılacak yarışmalar sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren projelere para ödülü verilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler, 10 Ekim'e kadar proje başvurularını yapabilecek.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, AA muhabirine, üniversitenin ihtisaslaşma alanı olan "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" başta olmak üzere ülkenin gelişimine değer katacak projelerin etkinlik kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

En iyi projelere 20 bin liranın üzerinde ödül verileceğini bildiren Uzun, "Yeni fikirleri heyecanla bekliyoruz. İnanıyorum ki etkinliğimizle 14 ana temada verilen kategorilerde sunulan projeler, sektör temsilcilerinin de dikkatini çekecek ve projelerin yüksek katma değerli ürünlere dönüşümü gerçekleştirilebilecektir." dedi.

- "Yetişmiş insan kaynağını artırmak istiyoruz"

Uzun, milli ve yerli teknoloji hamlesine katkı sunmaya gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ya da diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlarla buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek etkinliğe 'Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz. Etkinliğimizin bir diğer hedefi ise ülkenin yetişmiş insan kaynağını artırmak." diye konuştu.

Kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği etkinliğe değerli konukların da katılacağı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Uzun, şunları kaydetti:

"Bartın Valimiz Sinan Güner ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek katılımcılar arasında yer alıyor. Böylece bir yandan ülkemizin daha iyi bir dünya adına sesini ve sözünü yükseltebilmesi için öne çıkacak fikirleri ararken, diğer yandan milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz."

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