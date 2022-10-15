Bartın Valiliğinden Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

Bartın Valiliği, Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağından çıkarılan 36 işçiden 25'inin hayatını kaybettiğini, 6 maden işçisinin tedavi için İstanbul'a sevk edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."



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