YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın Valiliğinden Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

Bartın Valiliğinden Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

15.10.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir"

Bartın Valiliği, Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağından çıkarılan 36 işçiden 25'inin hayatını kaybettiğini, 6 maden işçisinin tedavi için İstanbul'a sevk edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldıBartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama:
Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyorBakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor
Anahtar Kelimeler:
Amasra Maden Bartın Valiliği ttk

Bartın Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:55
Öğle
12:42
İkindi
15:45
Akşam
18:18
Yatsı
19:38
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.