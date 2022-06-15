YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın Valisi Arslan, AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti

Bartın Valisi Arslan, AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti

15.06.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Valisi Arslan, AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Velioğlu, Valiler Kararnamesi sonrası Bartın'daki görevine başlayan Arslan'a, kabullerinden dolayı teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görevine 18 Mayıs itibarıyla başlayan Arslan'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Velioğlu, ziyaretin anısına, AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

Vali Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Velioğlu'na ve ajans çalışanlarına başarılar diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu:AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu:
Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden olduErzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldiA Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi

Bartın Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:06
Sabah
05:09
Öğle
12:56
İkindi
16:57
Akşam
20:33
Yatsı
22:27
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.