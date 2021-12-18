Bartın ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

BARTIN/KARABÜK (AA) - Bartın ve Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 1030 rakımlı Soğukcaksu geçidinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama meydana gelmemesi için kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Bölgede kar yağışıyla oluşan güzel görüntü drone ile görüntülendi.

Güzergahı kullanan vatandaşlar da kar yağışını ve manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

- Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı 4 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.



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