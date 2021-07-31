Bartın'da bölünmüş yolda ters şeritte ilerleyen otomobil cep telefonuyla görüntülendi

Bartın'da bir sürücünün otomobiliyle trafik güvenliğini tehlikeye sokarak bölünmüş yolda ters şeritte ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bartın-Amasra yolu Ahatlar mevkisindeki bölünmüş yolda bir otomobil ters şeride girdi.

O sırada karşı yönde seyir halindeki sürücüler, ters şeritte ilerleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobili cep telefonuyla kaydetti.

Yaklaşık 200 metre boyunca ters şeritte ilerleyen sürücünün, aracıyla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdiği görüldü.



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