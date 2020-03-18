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Bartın’da Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü kutlandı

BARTIN HABERLERİ  | 18.03.2020 16:57 | Son Güncelleme

Bartın’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Bartın’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.
Bartın’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Bartın Valiliği önünde düzenlenen törende Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Altunok tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Törene Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir de katıldı. Bu yılki tören Koronavirüs tedbirleri kapsamında sönük geçti.

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