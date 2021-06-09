YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da evde çıkan yangında yaralanan anne ve dumandan etkilenen çocuğu hastaneye kaldırıldı

Bartın'da evde çıkan yangında yaralanan anne ve dumandan etkilenen çocuğu hastaneye kaldırıldı

09.06.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da evde çıkan yangında yaralanan anne ve dumandan etkilenen çocuğu hastaneye kaldırıldı

1/

Bartın'da evde çıkan yangına müdahale ederken yaralanan anne ile dumandan etkilenen çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Hanife Samancıoğlu Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden anne Umut P. (35), yangına müdahale etmek isterken yaralandı.

İtfaiye tarafından kurtarılan Umut P. ve dumandan etkilenen 3 yaşındaki oğlu Yasin P. 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Amasra'da konuştu:CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Amasra'da konuştu:
Anahtar Kelimeler:
yangın Bartın

Bartın Namaz Vakitleri 10 Haziran Perşembe

İmsak
03:07
Sabah
05:09
Öğle
12:55
İkindi
16:56
Akşam
20:31
Yatsı
22:24

Bartın Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Perşembe

Tuna Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Türker Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.