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Bartın’da gölete giren kişi boğularak yaşamını yitirdi

07.08.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da serinlemek için şelale göletine giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine serinlemek için giren Mustafa Eyidoğan (30) bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları Eyidoğan'ı bulamayınca durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyidoğan’ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde bulundu.

Cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çamur şelale boğulma

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