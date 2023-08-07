Bartın’da gölete giren kişi boğularak yaşamını yitirdi

Arkadaşlarıyla Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine serinlemek için giren Mustafa Eyidoğan (30) bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşları Eyidoğan'ı bulamayınca durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eyidoğan’ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde bulundu.
Cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.