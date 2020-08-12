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Bartın’da "Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü" imzalandı

BARTIN HABERLERİ  | 12.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Bartın’da, Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü imzalandı.Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 2020 yılı içinde gerçekleştirilecek "Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü" Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Metin Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, İnceçam Mahalle Muhtarı Muhammet Topal tarafından imzalandı.Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bartın Belediyesi arasında Kesimhane Modernizasyonu İş Yapım Anlaşması, Abdipaşa Belediyesi ile Hayvan Pazarı Modernizasyonu İş Yapım Anlaşması, Bartın İl Özel İdaresi ile Akçamesçit Köyü Hayvan Pazarı Yapımı, Aydınlar Köyü Hayvan Pazarı Yapımı, Tarım Arazilerine Yol Yapımı ile İnceçam Köyü Sulama Sistemi yapımı İş Yapım Anlaşmaları ile birlikte 2020 yılı sonuna kadar sürecek olan çalışma takvimi başladı.

Bartın’da "Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü" imzalandı

Bartın’da, Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü imzalandı.
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 2020 yılı içinde gerçekleştirilecek "Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü" Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Metin Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, İnceçam Mahalle Muhtarı Muhammet Topal tarafından imzalandı.
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bartın Belediyesi arasında Kesimhane Modernizasyonu İş Yapım Anlaşması, Abdipaşa Belediyesi ile Hayvan Pazarı Modernizasyonu İş Yapım Anlaşması, Bartın İl Özel İdaresi ile Akçamesçit Köyü Hayvan Pazarı Yapımı, Aydınlar Köyü Hayvan Pazarı Yapımı, Tarım Arazilerine Yol Yapımı ile İnceçam Köyü Sulama Sistemi yapımı İş Yapım Anlaşmaları ile birlikte 2020 yılı sonuna kadar sürecek olan çalışma takvimi başladı.

Bartın’da

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