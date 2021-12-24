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Bartın'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı

24.12.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde nefes darlığı şikayeti yaşayan hasta, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Dorucaşahinci köyünde yaşayan ve nefes darlığı şikayeti bulunan 82 yaşındaki kişinin yakınları 112'yi aradı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) haber verildi.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yolunda paletli ambulansla yaklaşık 10 kilometrelik yolu aşan UMKE ekipleri, hasta vatandaşa ilk müdahalesini evinde yaptı.

Daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan hasta tedavi altına alındı.

Yaklaşık 3 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırılan yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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